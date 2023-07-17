"Это особенная возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего шага в карьере в составе Интер Майами.

"Не сомневаюсь, что мы отлично проведем время": Месси озвучил цели, которые поставил перед собой в Интер Майами

Клуб произвел на меня большое впечатление, когда я приехал сюда с Барселоной в прошлом году, и теперь я готов с радостью сам его представлять", – приводит слова Бускетса Marca.

Напомним, что и Месси, и Бускетс стали одноклубниками Сергея Кривцова. Дела в Интер Майами пока плохи – последнее место в Восточной конференции (18 очков после 22 сыгранных матчей).