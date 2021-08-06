"Все еще пытаюсь это осознать и понимаю, как это будет сложно. Я могу только поблагодарить тебя за то, что ты сделал для клуба и для тех, кто сопровождал тебя все эти годы. И особенно, за отношение ко мне.

Месси может убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Ты приехал сюда еще в детстве и стал лучшим игроком в истории, помог клубу вырасти до той высоты, которой он заслуживает. Ты вошел в историю как индивидуально, так и коллективно.

Я всегда могу сказать, что я играл и разделял с тобой много эпизодов, большинство из которых были очень хорошими. Мне повезло, что я провел с тобой 13 сезонов.

Кроме всего этого, у нас останется дружба. Я буду скучать по тебе. Я могу только пожелать тебе и твоей семье всего наилучшего, ведь вы этого заслуживаете", – написал Бускетс в Instagram.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет.

Куда перейдет Месси, удивит ли новый клуб Лео – букмекеры верят в фантастический вариант