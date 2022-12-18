Контракт хавбека рассчитан до лета 2023 года и продлен не будет. После вылета Испании из ЧМ-2022 Бускетс взял несколько дней на размышление, но теперь окончательно решил попрощаться с Барселоной, несмотря на попытки Хави сохранить опытного игрока. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бускетс официально объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Новым пунктом назначения ветерана, похоже, станет МЛС. Интер Майами активно проявляет интерес к пока капитану "сине-гранатовых", но у Бускетса есть вариант и в Европе. Сообщают об интересе неназванного клуба, регулярно играющего в Лиге чемпионов.

Впрочем, Серхио склоняется к варианту со США. Полузащитник надеется снова играть рядом с Лионелем Месси, который тоже может перейти в Интер Майами. Обе легенды Барселоны и их семьи поддерживают дружеские отношения, поэтому Месси может оказать решающее влияние и на выбор бывшего партнера по Барсе.

Бускетс является воспитанником Барселоны и выступает за "блаугранас" с 2008 года. Хавбек выиграл три Лиги чемпионов, восемь титулов чемпиона Испании, а в составе сборной Испании завоевал золотые медали ЧМ-2010 и Евро-2012.