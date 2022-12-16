"Я хотел бы объявить, что после почти 15 лет и 143 игр пора попрощаться с национальной командой. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на этом долгом пути. От Висенте дель Боске, который дал мне возможность дебютировать, до Луиса Энрике, благодаря которому я наслаждался каждой секундой. Также хотел бы поблагодарить Хулена Лопетеги, Фернандо Йерро и Роберта Морено за доверие.

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И, конечно, благодарю каждого из моих товарищей по команде, с которыми я боролся за то, чтобы национальная сборная оказалась там, где она заслуживает быть. Не хочу забыть ни одного члена экспедиции, которые были столь же важны на заднем плане (физиотерапевты, врачи, игроки, делегаты, диетологи, персонал, пресса, охрана). Также президентам, менеджерам, спортивным директорам и тем, кто так или иначе являлся частью федерации. Всем болельщикам за ежедневную поддержку, особенно когда все шло не так, как ожидалось. Именно тогда вы больше всего нужны, и именно тогда мы должны быть более сплоченными. Всем вам спасибо!

Для меня было большой честью представлять свою страну и поднимать ее на вершину, быть чемпионом мира и Европы, капитаном и сыграть столько матчей, с большим или меньшим успехом, но всегда отдавая все силы и делая все возможное, чтобы все было как можнолучше и чтобы каждый чувствовал, насколько он важен, помогая всем и борясь за одну цель, получая уникальный, незабываемый и исторический опыт", – написал Бускетс на своей странице в Instagram.

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