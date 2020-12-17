Хавбек вышел на 4-е место по количеству матчей в футболке "блаугранас", сообщает официальный сайт клуба.

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 – видео голов и обзор матча

Накануне Бускетс сыграл 67 минут против Сосьедада в Примере. Этот поединок стал 594-м для центрхава в составе каталонцев, что позволило ему обойти легенду Барселоны – Карлеса Пуйоля. Впереди Бускетса в списке гвардейцев другие живые клубные легенды – Андрес Иньеста (674 матча), Лионель Месси (747) и Хави Эрнандес (767).

К слову, нынешний сезон для 32-летнего полузащитника является уже 13-м на Камп Ноу. Серхио Бускетс является воспитанником Барселоны, а за первую команду дебютировал в сентябре 2008-го.

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