"Спасибо всем и футболу за все, что он мне дал. Вы всегда останетесь частью этой замечательной истории", – написал Бускетс на своей странице в Instagram.

Реал и Барселона узнали дату следующего Эль-Класико

На протяжении своей многолетней карьеры Бускетс выступал за Барселону и Интер Майами. С каталонским клубом он добыл 3 титула Лиги чемпионов, 9 чемпионств в Ла Лиге, 7 Кубков и 7 Суперкубков Испании, а также по 3 Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионатов мира.

На международной арене Серджи стал чемпионом мира 2010 года и выиграл чемпионат Европы 2012 года, закрепив статус одного из самых успешных полузащитников своего поколения.

Стоит отметить, что Бускетс окончательно попрощается с футболом после завершения контракта с Интер Майами в конце 2025 года.

Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру