"Это радость. Мы знаем, какой он профессионал, и в курсе его достижений в клубах и со сборной. Будем надеяться, что все пойдет хорошо.

Алвес обратился к фанатам Барселоны по возвращении в Каталонию

Алвес многое привнесет в нашу раздевалку со своим характером, менталитетом победителя и лидерством. Я с нетерпением жду возможности снова разделить с ним раздевалку", – цитирует Бускетса ESPN.

Напомним, 12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Ранее Алвес, являющийся самым титулованным футболистом мира, выступал за Барселону с 2008 по 2016 год.

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