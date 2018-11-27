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Бускетс назвал самый памятный матч против Реала

11:35 70 Читати українською
Бускетс назвал самый памятный матч против Реала
Серхио Бускетс и Жозе Моуринью / Фото AFP

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс рассказал о победах над Реалом Жозе Моуринью и признался о влиянии Хосепа Гвардиолы на свою карьеру.

"Можно ли считать победу над Реалом Моуринью (5:0) лучшей в моей карьере? Их было так много за эти годы. Мне посчастливилось быть в команде, добившейся множество очень хороших результатов.

Бускетс провел 500-й матч за Барселону – этой отметки достигали только семь игроков

Мы побеждали Реал 6:2 и 5:1, дома – 5:0. Это очень хорошие результаты, сложно выбрать какой-то один матч.

Влияние Гвардиолы на мою карьеру? Очень большое. Он хорошо знал меня и произвел на меня огромное впечатление. Он дал мне шанс, поверил в меня и дал возможность стать частью самой сильной Барселоны в истории – команды с выдающимися игроками. Я стал намного сильнее как футболист", – цитирует Бускетса издание Sport.es.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании Барселона занимает вторую строчку турнирной таблицы, Реал – шестую.

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