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Бускетс: Мы знаем, насколько Месси важен для Барселоны

07:30 27 Читати українською
Бускетс: Мы знаем, насколько Месси важен для Барселоны
Серхио Бускетс и Лионель Месси / ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал победу над Эспаньолом в матче 29 тура Ла Лиги.

"Мы знаем, кто такой Месси, на что он способен и насколько важен для нас. Лео очень хорошо пробил со штрафного. Мы привыкли к такому, даже к большему, но ему нужно отдать должное.

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Соперник оборонялся, но мы были лучше. Однако если вы не создаете моменты, соперник чувствует себя комфортнее. Справедливость восторжествовала, и мы выиграли", – цитирует Бускетса Marca.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Серхио Бускетс Серхио Бускетс Эспаньол Эспаньол
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