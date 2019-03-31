Бускетс: Мы знаем, насколько Месси важен для Барселоны

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал победу над Эспаньолом в матче 29 тура Ла Лиги.

"Мы знаем, кто такой Месси, на что он способен и насколько важен для нас. Лео очень хорошо пробил со штрафного. Мы привыкли к такому, даже к большему, но ему нужно отдать должное.

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Соперник оборонялся, но мы были лучше. Однако если вы не создаете моменты, соперник чувствует себя комфортнее. Справедливость восторжествовала, и мы выиграли", – цитирует Бускетса Marca.

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