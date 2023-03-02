Капитан "кулес" твердо решил сменить клуб после завершения сезона, утверждает El Nacional.

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В июле Бускетсу исполнится 35, но Хави хотел сохранить его хотя бы еще на одну кампанию. Барселона сделала предложение ветерану о продлении соглашения. Впрочем, хавбек уже предупредил президента Жоана Лапорту, что будет искать новый чемпионат на правах свободного агента. Приоритетным направлением считается МЛС, но ряд клубов АПЛ готовы задержать Бускетса в Европе.

Напомним, что полузащитник находится в структуре Барселоны с 2005 года. За первую команду каталонцев Серхио сыграл 709 матчей, выиграл 8 титулов чемпиона Испании и три ЛЧ.

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