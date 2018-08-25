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Бускетс: Игроки объединились против матчей Ла Лиги в США

13:48 8 Читати українською
Бускетс: Игроки объединились против матчей Ла Лиги в США
Серхио Бускетс / ФК Барселона

Полузащитник Барселоны прокомментировал акцию протеста Профсоюза испанских футболистов против проведения матчей Примеры в США.

"Все игроки объединены, единение сильное и, как пояснил наш президент, все мы думаем одинаково об этой проблеме. Вместе мы сильнее и стоим за то, что те вещи, в которые мы верим, являются наибольшим интересом в футболе", – цитирует Бускетса официальный сайт Профсоюза испанских футболистов.

Напомним, ранее организация официально выступила против проведения матчей чемпионата Испании в США, а от имени всех игроков говорил председатель профсоюза Давид Агансо.

Ранее Ла Лига подписала договор, по которому некоторые матчи чемпионата будут проводиться за океаном.

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Испания Серхио Бускетс Серхио Бускетс Барселона Барселона
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