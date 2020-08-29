Трио исполнителей испанской Барселоны решило заранее начать подготовку к сезону под руководством нового тренерского штаба во главе с Рональдом Куманом.

Бускетс, а также Карлес Аленья и Ансу Фати потренировались на базе "блаугранас" в субботу, сообщает Mundo Deportivo.

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Занятия трио состоялось по собственной инициативе. Бускетс и Фати решили набрать форму перед вояжем в сборную Испании на матчи Лиги наций. В свою очередь Аленья желает возобновить кондиции после вынужденного карантина из-за контактов с Тодибо, сдавшим положительный тест на COVID-19.

К слову, еще одним мотивом дополнительных тренировок для Бускетса может быть позиция Кумана. Новоназначенный наставник каталонцев якобы не видит для него места в основе Барселоны.

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