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Бускетс четко объяснил, почему Стерлинга нельзя сравнивать с Месси

19:29 131 Читати українською
Бускетс четко объяснил, почему Стерлинга нельзя сравнивать с Месси
Рахим Стерлинг / Getty images

Полузащитник каталонской Барселоны Серхио Бускетс высоко оценил потенциал вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

"Стерлинг – отличный игрок с большим потенциалом, но сравнивать его с Месси – это слишком. Кроме того, это не очень хорошо для Рахима.

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Они оба играют очень большую роль в своих клубах. Стерлинг может оказать большое влияние на сборную Англии", –- цитирует Бускетса Mirror.

К слову, Рахим перешел в Манчестер Сити из Ливерпуля в середине июля 2015 года. Сумма трансфера составила около 65 млн. В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 8 матчах за клуб и национальную команду Англии.

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