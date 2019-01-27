toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Бускетс: Барселона имеет хороший отрыв в чемпионате, но мы еще ничего не достигли

27 января 23:25 68 Читати українською
Бускетс: Барселона имеет хороший отрыв в чемпионате, но мы еще ничего не достигли
Серхио Бускетс / Фото: соцсети

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал победу "блаугранас" в матче против Жироны.

"Мы понимали, что матч будет очень сложным, потому что у них есть бомбардиры. Если бы мы выбрали тактику с игрой верхом, три их центральные защитники очень высокие, это бы усложнило нам жизнь.

Жирона – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

Когда мы преодолевали первую линию прессинга, становилось проще. Но мы все равно понимали, что нам придется помучиться из-за их качественной игры наверху.

Очевидно, что нам нужно продолжить свою победную серию. У нас хорошее преимущество, но мы еще ничего не добились. Соперники тоже идут хорошо и не теряют очки.

У нас хороший отрыв, но впереди еще много матчей. Это далеко не конец", – цитирует Бускетса Diario Sport.

Барселона победила Жирону в "Малом каталонском дерби" и восстановила отрыв от Атлетико

Испания21 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Барселона: Воскресенье 27 января 2019

Жирона
Матч окончен
0 : 2
Барселона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Барселона Барселона Испания Жирона - Барселона Серхио Бускетс Серхио Бускетс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26133 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
39
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук