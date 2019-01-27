Бускетс: Барселона имеет хороший отрыв в чемпионате, но мы еще ничего не достигли

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал победу "блаугранас" в матче против Жироны.

"Мы понимали, что матч будет очень сложным, потому что у них есть бомбардиры. Если бы мы выбрали тактику с игрой верхом, три их центральные защитники очень высокие, это бы усложнило нам жизнь.

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Когда мы преодолевали первую линию прессинга, становилось проще. Но мы все равно понимали, что нам придется помучиться из-за их качественной игры наверху.

Очевидно, что нам нужно продолжить свою победную серию. У нас хорошее преимущество, но мы еще ничего не добились. Соперники тоже идут хорошо и не теряют очки.

У нас хороший отрыв, но впереди еще много матчей. Это далеко не конец", – цитирует Бускетса Diario Sport.

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