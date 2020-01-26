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Бускетс – о поражении от Валенсии: Трансферы Барселоны – не моя проблема

00:46 24 Читати українською
Бускетс – о поражении от Валенсии: Трансферы Барселоны – не моя проблема
Серхио Бускетс/ Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс попытался разобраться в причинах поражения Барсы от Валенсии (0:2) в рамках 21-го тура Ла Лиги.

48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес
 
48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес

"Это был сложный матч. В первой тайме мы не могли продвигать мяч глубоко так, как нам хотелось. Нам забили первый гол, когда мы стали играть лучше.

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Необходимо адаптироваться под требования нового тренера. У нас травмирована "девятка" и другие игроки, которые могли бы играть на этой позиции. Однако трансферы не является моей проблемой. Конечно, мы будем играть лучше", – цитирует Бускетса El Chiringuito TV.

В текущем сезоне Примеры Серхио провел 17 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами. Барса продолжает лидировать в турнирной таблице, уступая Реалу лишь по дополнительным показателям, но мадридцев еще ожидает встреча с Вальядолидом.

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Теги
Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Валенсия - Барселона Серхио Бускетс Серхио Бускетс
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