Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс в ближайшее время должен определить свое будущее

Каталонский клуб не хочет терять одного из своих лидеров. Президент Лапорта уже отправил Серхио Бускетсу предложение о продлении контракта.

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Как сообщает El Partidazo de COPE, Барселона предлагает своему капитану соглашение по схеме 1+1 со значительным понижением зарплаты. В настоящее время игрок каталонцев изучает условия. По информации Фабрицио Романо, к Бускетсу обращался также с предложением клуб Аль-Наср, в котором выступает Криштиану Роналду, поэтому полузащитник не торопится со своим решением.

Напомним, что контракт Бускетса истекает летом. В этом сезоне он сыграл в 21 матче Ла Лиги и отличился тремя результативными передачами.

Understand there’s still nothing agreed between Sergio Busquets & Inter Miami at this stage — no decision made #FCB



Barcelona will offer him new deal valid until June 2024 — Busquets will take his time to decide, as Al Nassr have also approached him weeks ago. pic.twitter.com/MeHe0I9PHP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2023

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