Бущан женился во второй раз: кадры из тайной свадьбы
Украинский страж ворот Георгий Бущан больше не холостяк. Он с девушкой тайно обручился.
28-летний футболист женился на своей девушке Виктории. Пара устроила приватную церемонию, но фото все же попали в соцсети.
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Для Бущана это уже вторая свадьба. От первого брака с балериной Кристиной Шишпор, которая на 9 лет старше его, он имеет дочь Юлию. В 2019-м звездные супруги распались и с тех пор футболист не говорил о личной жизни.
Отношения с Викторией Георгий тоже почти не афишировал, голкипер только раз опубликовал совместное фото с отдыха на яхте.
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