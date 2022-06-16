Украинский страж ворот Георгий Бущан больше не холостяк. Он с девушкой тайно обручился.

28-летний футболист женился на своей девушке Виктории. Пара устроила приватную церемонию, но фото все же попали в соцсети.

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Для Бущана это уже вторая свадьба. От первого брака с балериной Кристиной Шишпор, которая на 9 лет старше его, он имеет дочь Юлию. В 2019-м звездные супруги распались и с тех пор футболист не говорил о личной жизни.

Отношения с Викторией Георгий тоже почти не афишировал, голкипер только раз опубликовал совместное фото с отдыха на яхте.

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