Бущан заявил, что хотел покинуть Динамо

"Я находил мотивацию только в осуществлении мечты – играть в Динамо, быть номером 1. Только это меня сподвигло постоянно идти вперед. Кому-то жаловаться нет смысла. Я проанализировал, что у меня все хорошо. Надо дотерпеть и доказать, что я здесь не просто так.

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А варианты уйти... Были разговоры, но конкретики никакой не было. Я сам хотел уходить, когда не было игровой практики. Какие-то моменты не срослись. Так получилось, что я давно нахожусь в команде, не играл, это меня тоже злило. Но я дождался своего шанса", – сказал Бущан в интервью телеграмм-каналу Записки Динамовца.

Отметим, что Бущан всю свою профессиональную карьеру провел в киевском Динамо. В этом сезоне 26-летний кипер сыграл 28 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и отстоял 10 матчей на ноль.

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