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Бущан взял вину на себя за пропущенный гол Динамо

08:28 115 Читати українською
Бущан взял вину на себя за пропущенный гол Динамо
Георгий Бущан / фото ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"Доволен ли игрой? В принципе, да, но результатом – нет. Как видим, пропущенный гол не сломал нас, удалось забить. Плохо, что не забили второй.

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Почему в Лиге Европы труднее играть? Потому что это разные турниры, разные команды играют. Копенгаген – очень хорошая команда, с которой тяжело играть, они контролируют мяч и двигаются. В УПЛ стоят 11 человек в штрафной и все.

Нам не хватило второго гола. Все было – контроль мяча, борьба, просто не получилось забить второй. Не могу сказать, что первый тайм был сильно плохой, просто моя одна ошибка повлияла на результат в тайме. Там еще было два момента у Копенгагена, но кроме этого у нас было много моментов.

Да, в моменте с пропущенным голом был мой технический брак, беру вину на себя. Не получилось хорошо выбить, ничего страшного. Наверное, все сильно ждали, когда мы пропустим, вот пожалуйста", – цитирует Бущана Tribuna.

Напомним, Динамо расписало ничью в матче 3-го тура Лиги Европы с Копенгагеном (1:1).

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