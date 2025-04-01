Аль-Иттихад в рамках полуфинала Кубка короля принимал Аль-Шабаб (3:2). Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Кубок короля, полуфинал

Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 3:2

Гол: Фабинью, 14 (пен.), Перейра, 90+2, 90+9 – Гуанка, 64, 67

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Георгий Бущан вышел в стартовом составе гостей, но начало матча сложилось для украинского голкипера не лучшим образом. Уже на 14-й минуте Аль-Иттихад получил право на пенальти, и экс-вратарь Динамо не смог отразить удар – 1:0!

GOOOOOOOOOOOL DO AL ITTIHAD!



De pé direito, Fabinho converte o pênalti e abre o placar da semifinal da Copa do Rei Saudita. 1x0!!#ReiSauditaNoBS #AlIttihad #AlShabab pic.twitter.com/x2B1g4vVVX — BandSports (@bandsports) April 1, 2025

Второй тайм оказался более результативным. На 64-й минуте Гуанка сравнял счет, а уже через три минуты аргентинец оформил дубль и вывел команду вперед. Однако в компенсированное время хозяева все же сумели сравнять счет и даже вырвать победу благодаря дублю Перейры.

Аль-Иттихад выходит в финал Кубка Короля. В следующем матче команда встретится с победителем пары Аль-Кадисия – Аль-Раед.

Украинец Георгий Бущан отметился пятью сейвами.

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