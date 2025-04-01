Бущан вылетел из Кубка СА от Бензема и Ко – дубль экс-звезды ПСЖ лишил украинца шанса на первый трофей
Аль-Иттихад в рамках полуфинала Кубка короля принимал Аль-Шабаб (3:2). Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Кубок короля, полуфинал
Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 3:2
Гол: Фабинью, 14 (пен.), Перейра, 90+2, 90+9 – Гуанка, 64, 67
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Георгий Бущан вышел в стартовом составе гостей, но начало матча сложилось для украинского голкипера не лучшим образом. Уже на 14-й минуте Аль-Иттихад получил право на пенальти, и экс-вратарь Динамо не смог отразить удар – 1:0!
Второй тайм оказался более результативным. На 64-й минуте Гуанка сравнял счет, а уже через три минуты аргентинец оформил дубль и вывел команду вперед. Однако в компенсированное время хозяева все же сумели сравнять счет и даже вырвать победу благодаря дублю Перейры.
Аль-Иттихад выходит в финал Кубка Короля. В следующем матче команда встретится с победителем пары Аль-Кадисия – Аль-Раед.
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