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Бущан выделил двух главных весельчаков Динамо последних лет – оба уже покинули клуб

13 апреля 23:47 14 Читати українською
Бущан выделил двух главных весельчаков Динамо последних лет – оба уже покинули клуб
Георгий Бущан / Сайт Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан оценил чувство юмора своих одноклубников.

"У нас есть много ребят с хорошим чувством юмора. В этом плане на ведущих ролях всегда были Денис Гармаш, Николай Морозюк, могу в этот список добавить и себя (улыбается). По правде говоря, сейчас подобрался такой коллектив, в котором каждый может "подколоть" партнера.

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С иностранцами объясняемся жестами, кроме того, половина ребят уже знает русский, они много понимают, с ними уже удобно контактировать и даже шутить. Словом, все все понимают, никакого барьера нет", – заверил Бущан в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, Морозюк и Гармаш сейчас выступают в турецком Ризеспоре, последний – на правах аренды.

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев
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