Георгий Бущан решил продолжить карьеру в Украине. Как информирует инсайдер Игорь Бурбас, он принял решение покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Согласно источнику, следующим клубом голкипера сборной Украины станет Полесье.

Житомирский клуб оформляет аренду вратаря сроком на 1 год.

Бущан перешел из Динамо в Аль-Шабаб в 2025 году. Сначала он проигрывал конкуренцию местному вратарю Абдулле Аль-Маюфу, однако после конфликта последнего с главным тренером Фатихом Теримом именно Бущан стал вратарем номер один.

Тем не менее, Бущан запомнился в Аль-Шабабе тем, что ему длительное время не удавалось отстоять "на ноль".

