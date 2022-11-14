У вратаря "бело-синих" Георгия Бущана есть все шансы еще в этом году обойти в рейтинге Дениса Бойко.

Поединок 13-го тура УПЛ против Колоса (0:0) стал для Георгия Бущана 48-м сухим в составе Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

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28-летний кипер отстоял "на ноль" в 37 матчах чемпионата Украины, 8 еврокубковых дуэлях и 3 встречах Кубка Украины. По этому показателю Георгий опередил на одну игру Виталия Реву и вошел в тройку самых надежных вратарей Динамо во времена независимости.

Интересно, что еще в августе Бущан догнал в рейтинге Дениса Бойко, но досадная травма позволила его конкуренту улучшить свои показатели.

Вратари Динамо с наибольшим количеством "сухих" игр во времена независимости Украины:

1. Шовковский Александр – 316

2. Бойко Денис – 50

3. Бущан Георгий – 48

4. Рева Виталий – 47

5. Коваль Максим – 42

6-7. Кутепов Игорь – 29

6-7. Рыбка Александр – 29

8-9. Богуш Станислав – 21

8-9. Кернозенко Вячеслав – 21

10. Ковтун Андрей – 17

Напомним, Динамо после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ пятым, имея в своем активе 20 очков. От лидера – СК Днепр-1 – киевляне отстают на 12 пунктов.

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