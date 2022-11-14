Бущан вошел в топ-3 голкиперов Динамо по показателю "сухих" матчей – впереди конкурент и легенда клуба
У вратаря "бело-синих" Георгия Бущана есть все шансы еще в этом году обойти в рейтинге Дениса Бойко.
Поединок 13-го тура УПЛ против Колоса (0:0) стал для Георгия Бущана 48-м сухим в составе Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.
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28-летний кипер отстоял "на ноль" в 37 матчах чемпионата Украины, 8 еврокубковых дуэлях и 3 встречах Кубка Украины. По этому показателю Георгий опередил на одну игру Виталия Реву и вошел в тройку самых надежных вратарей Динамо во времена независимости.
Интересно, что еще в августе Бущан догнал в рейтинге Дениса Бойко, но досадная травма позволила его конкуренту улучшить свои показатели.
Вратари Динамо с наибольшим количеством "сухих" игр во времена независимости Украины:
1. Шовковский Александр – 316
2. Бойко Денис – 50
3. Бущан Георгий – 48
4. Рева Виталий – 47
5. Коваль Максим – 42
6-7. Кутепов Игорь – 29
6-7. Рыбка Александр – 29
8-9. Богуш Станислав – 21
8-9. Кернозенко Вячеслав – 21
10. Ковтун Андрей – 17
Напомним, Динамо после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ пятым, имея в своем активе 20 очков. От лидера – СК Днепр-1 – киевляне отстают на 12 пунктов.
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