Вратарь "бело-синих" Георгий Бущан все еще не знает окончательного диагноза своей травмы.

Ранее Динамо сообщило, что срок восстановления вратаря сборной Украины составит около месяца. Это показали результаты МРТ. Впрочем, ситуация может измениться, а срок реабилитации – увеличиться.

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Предварительная МРТ показала повреждение мениска. В ходе операции, которая состоится в понедельник, 12 сентября, хирурги констатируют наличие или отсутствие других проблем в травмированном колене игрока. Если таковые обнаружат, то Бущан будет лечиться дольше, сообщает ТаТоТаке.

Там же, в Барселоне, будет прооперирован и еще один динамовец – Николай Шапаренко, разорвавший крестообразную связку. Его операция намечена на четверг.

Напомним, 28-летний вратарь повредил колено в проигранном матче Лиги Европы против Фенербахче (1:2). Наставник турецкой команды после игры обвинял Бущана в затяжке времени и симуляции.

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