"Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили все, о чем договаривались. Наша команда была хорошо настроена.

Украина – Северная Ирландия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка все еще продолжается. Дай Бог, подойдем к Евро во всеоружии. Любые победы придают уверенность в своих силах", – сказал Бущан в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Украина победила Северную Ирландию в Днепре, прервав долгую безвыигрышную серию – дебютный гол Зубкова решил все