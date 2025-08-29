В пятницу, 29 августа, состоялись очередные матча чемпионата Саудовской Аравии. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 1-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 1:4

Голы: Карраско, 59 (пен) – Кинг, 5, 82, Фортунис, 53 (пен), Амри, 64,

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5

Голы: Феликс, 7, 67, 87 Роналду, 54 (пен), Коман, 55

Георгий Бущан вышел в стартовом составе Аль-Шабаба. Правда, команда украинца сыграла неудачно. Бущан четыре раза пропустил от своего соперника, а его команда сумела ответить лишь голом с пенальти, который реализовал Карраско.

Шоу устроил Аль-Наср, который разгромил своего соперника. Начал избиение Жоау Феликс, который в касание замкнул передачу партнера. По перерыве вингер оформил дубль. Также Криштиану Роналду открыл счет своим голам в новом сезоне. Феликс сумел не только забить дебютный гол за новую команду, но и оформить хет-трик.