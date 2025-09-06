Георгий Бущан стал игроком Полесья, сообщает сайт УПЛ.

Бущан возвращается в УПЛ – Голкипер сборной Украины уже выбрал себе новый клуб

31-летний вратарь в сезоне 2025/26 будет игроком житомирского клуба – его уже даже внесли в заявку команды на чемпионат Украины.

Инсайдеры сообщали, что Георгий будет выступать на "волков" на правах сезонной аренды. Правда, официального объявления от житомирян еще не было.

Добавим, что Бущан перебрался в Полесье из Аль-Шабаба, за который он выступал с начала 2025 года. Тогда саудовский клуб заплатил почти 3 млн евро Динамо за опытного вратаря.