Бущан официально стал игроком Полесья – УПЛ сорвала всю интригу
00:45 - Читати українською
Украинский голкипер Георгий Бущан оформил возвращение в украинскую Премьер-лигу.
Георгий Бущан стал игроком Полесья, сообщает сайт УПЛ.
Бущан возвращается в УПЛ – Голкипер сборной Украины уже выбрал себе новый клуб
31-летний вратарь в сезоне 2025/26 будет игроком житомирского клуба – его уже даже внесли в заявку команды на чемпионат Украины.
Инсайдеры сообщали, что Георгий будет выступать на "волков" на правах сезонной аренды. Правда, официального объявления от житомирян еще не было.
Добавим, что Бущан перебрался в Полесье из Аль-Шабаба, за который он выступал с начала 2025 года. Тогда саудовский клуб заплатил почти 3 млн евро Динамо за опытного вратаря.
