В воскресенье, 6 апреля, Аль-Шабаб обыграл в гостях Аль-Вехду со счётом 3:1. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 26-й тур

Аль-Вехда – Аль-Шабаб – 1:3

Голы: Гудвин, 61 – Хамдалла, 20, Аль-Швирек, 69, Камара, 71

Георгий Бущан вышел в стартовом составе на матч против одной из худших команд элитного дивизиона Саудовской Аравии – перед игрой Аль-Вехда занимала предпоследнее 17-е место в турнирной таблице. Несмотря на разницу в статусах клуба, Аль-Шабаб не сумел сохранить свои ворота на замке.

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На 61-й минуте украинский вратарь провёл взглядом мяч, который залетал в сетку его ворот после удара Гудвина. Хорошо, что в составе гостей оказались Хамдалла, Янник Феррейра-Карраско и Кристиан Гуанка. Первый забил свой 18-й гол в чемпионате и продолжает преследовать лидера бомбардирской гонки Криштиану Роналду (21), второй оформил один ассист, а третий – два. Гуанка отличился результативным действием уже в девятом матче подряд, последний раз он "промолчал" 31 января.

Аль-Шабаб продолжает оставаться на 6 месте турнирной таблицы.