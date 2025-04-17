Чемпионат Саудовской Аравии, 28-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Ахдуд – 0:0

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Аль-Шабаб в очередной раз оставил Бущана вне заявки на матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Наставник команды Фатих Терим снова пожертвовал украинцем из-за ограничений в количестве легионеров в заявке команды.

Без украинского вратаря Аль-Шабаб расписал нулевую ничью с аутсайдером лиги Аль-Ахдудом. Партнер Бущана Абдерразак Хамдалла не смог забить и продолжить погоню за Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров лиги.

После ничьей Аль-Шабаб отпустил в турнирной таблице Аль-Кадисию и остался на 6-м месте в чемпионате Саудовской Аравии. Аль-Ахдуд благодаря этому результату продолжает бороться за выживание, однако все еще находится в зоне вылета.

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