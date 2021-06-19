"На сегодняшний день мы еще не сделали ничего, чтобы нами могли гордиться. То, что были эмоции, – это хорошо. Но надо с ясной головой готовиться к следующей игре, потому что у нас часто так бывает, что от любви до ненависти один шаг. Чтобы этого не произошло, мы готовимся к игре.

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Австрия – хорошая команда с характером. К них отличная линия атаки, много бьют по воротам, много фланговых передач. Сегодня будет теоретическое занятие и начнется полноценная подготовка к этому поединку.

А насчет того, что нас в поединке с Австрией устроит и ничья... Я еще не играл ни в одном матче с мыслью, что мне нужно сыграть вничью. Мы выходим на поле побеждать, а уже ход поединка показывает, сможешь ли ты выиграть или нет. Я думаю, что и сборная Австрии будет настраиваться на победу. Это будет интересный матч, и мы его с нетерпением ждем", – цитирует Бущана официальный сайт УАФ.

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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