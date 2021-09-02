"Оценить игру команды на Евро-2020? Сборной – 9,5. Главный показатель – результат. Мы достигли высокого результата, попали в восьмерку лучших. Себе выставлю 6,5-7 баллов, потому что до меня тоже есть большие претензии.

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Были эпизоды, в которых мог качественнее сыграть. Мне не совсем понравился мой второй тайм с Нидерландами. Мог лучше сыграть с Англией.

Мы разбирали эту игру с Михаилом Михайловым, и у него были ко мне вопросы в отдельно взятых эпизодах. На видео может показаться все замечательно, но из профессионального ракурса выглядит иначе", – цитирует Бущана dynamo.kiev.ua.

Напомним, Георгий из-за травмы не смог присоединиться к сборной Украины на сентябрьские матчи.

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