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Бущан рассказал о самой эмоциональной победе в своей карьере

15:18 36 Читати українською
Бущан рассказал о самой эмоциональной победе в своей карьере
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Голкипер столичного Динамо Георгий Бущан рассказал о важнейшем триумфе в составе киевской команды.

"Для меня самой эмоциональной стала победа в Кубке Украины против Шахтера. Этот матч стал первым в моей карьере против основной команды "горняков". Поэтому эта победа была особенной для меня.

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Так получилось, что мы еще и впервые в истории выбили их (дончан – прим.) до финала в Кубке Украины. Поэтому у меня были двойные положительные эмоции", – цитирует Бущана официальный сайт ФК Динамо Киев.

25-летний уроженец Одессы в текущем сезоне провел за Динамо 12 матчей, пропустив пять голов. Динамо после 14 туров отстает от донецкого Шахтера на 13 очков.

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