Вратарь Аль-Шабаба Георгий Бущан вспомнил, с кем ему было сложнее всего конкурировать в киевском Динамо.

– У тебя были серьезные конкуренты в Динамо, но ты сумел стать первым. Что было самым сложным, когда ты боролся за место первого номера?

– Самое сложное было – стартонуть и не обосраться. Первый матч мы, кажется, против Стали из Днепродзержинска играли, мне еще Кузык забил, мы 4:1 выиграли. Мы с Орестом в академии учились в одном классе. У нас ударный класс был – я, Яремчук, Бурда, Харатин, Кузык, Полегенько. Кто-то уже даже тренирует.

"Мне было обидно это слышать": Бущан рассказал, какие слова обидели его после ухода из Динамо

– На тот момент, когда ты еще только пытался становиться основным, среди твоих конкурентов были Коваль, Рудько, Бойко. С кем из них тебе было тяжелее всего бороться?

– Тяжелее всего было, пожалуй, с Дэном, потому что мы с ним проработали больший период. У нас такая была взаимная любовь. Сейчас мы очень хорошо общаемся. Мне было с ним тяжелее всего конкурировать и веселее, потому что мы не оставляли друг друга в покое.

Потом, когда он ушел, честно говоря, я не чувствовал той конкуренции, которая была с ним. И где-то, может, что-то себе мог не доделать.

– А когда ты почувствовал себя точно первым номером – когда ушел Бойко?

– Нет, когда я получил первый номер. Я всегда чувствовал себя первым номером, но сначала на спине не было его, – сказал Бущан в интервью YouTube-каналу Игорь Цыганык.

Напомним, Георгий Бущан и Денис Бойко играли в одной команде в 2018-2023 гг. Зимой 2025 года Бущан перешел в саудовский клуб Аль-Шабаб. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Бущан вылетел из Кубка СА от Бензема и Ко – дубль экс-звезды ПСЖ лишил украинца шанса на первый трофей