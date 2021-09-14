Бущан рассказал, как изменилась система бонусов в Динамо после прихода Луческу
12:39 - Читати українською
Вратарь "бело-синих" Георгий Бущан признался, что изменения на тренерском мостике улучшили финансовое положение большего количества игроков киевлян.
"Есть ли у нас премиальные за игры? Конечно. Получают все!
Бущан вернулся из лазарета Динамо перед матчем Лиги чемпионов
В Шахтере при Луческу было так, что получали премии даже те, кто не попадал в заявку. Потому что, по его мнению, они дают команде силу, качество, создают конкуренцию. Вот это Мистер также принес в Динамо", – сказал Бущан в программе Вацко Live.
Напомним, Луческу возглавил "бело-синих" в июле 2020 года. В июне этого года он продлил с Динамо контракт до 2023 года.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter