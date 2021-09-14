"Есть ли у нас премиальные за игры? Конечно. Получают все!

Бущан вернулся из лазарета Динамо перед матчем Лиги чемпионов

В Шахтере при Луческу было так, что получали премии даже те, кто не попадал в заявку. Потому что, по его мнению, они дают команде силу, качество, создают конкуренцию. Вот это Мистер также принес в Динамо", – сказал Бущан в программе Вацко Live.

Напомним, Луческу возглавил "бело-синих" в июле 2020 года. В июне этого года он продлил с Динамо контракт до 2023 года.

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