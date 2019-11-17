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Бущан рассказал, как догнать Шахтер в турнирной таблице

14:23 31 Читати українською
Бущан рассказал, как догнать Шахтер в турнирной таблице
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан предположил, насколько реально отыграть отставание от Шахтера в чемпионате Украины.

"Если смотреть реально на вещи, то нам нужно выиграть все оставшиеся игры, при этом надеяться на осечки Шахтера. Мы стараемся, но иногда не получается. Наступаем на одни и те же грабли и разбиваем себе лоб", – рассказал Бущан в программе "AUTO ГОЛ".

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В текущем сезоне Бущан провел 12 матчей за Динамо, пропустив пять голов. Динамо после 14 туров отстает от донецкого Шахтера на 13 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Бущан Георгий Бущан Шахтер Шахтер
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