"Мы ждали перемен. Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Он пришел и первое, что сказал: "Вы – лучшие молодые игроки в этой стране. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится".

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Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно. Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое", – рассказал Бущан в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Луческу принял Динамо 23 июля 2020 года, подписав контракт сроком на 2 года с возможностью продления еще на один год. После 19-ти туров "бело-синие" уверенно лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.

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