Вратарь Динамо Георгий Бущан не сдержал эмоций во время исполнения гимна Украины перед началом игры Лиги конференций против Бешикташа.

Перед стартом матча Динамо – Бешикташ на арене Рапид в Гюлешти прозвучал гимн сборной Украины в День Независимости.

Динамо – Бешикташ – видео гола

Этот момент стал очень эмоциональным для вратаря киевлян Георгия Бущана, который не сдержал слез во время его исполнения.

Добавим, что поединок начался в 20:00 по киевскому времени. Результат первого тайма стал неудачным для Динамо – Бешикташ повел в счете на 40 минуте благодаря реализованному пенальти Абубакара.

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