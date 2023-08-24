Бущан прослезился во время исполнения гимна Украины – щемящее видео
21:05 - Читати українською
Вратарь Динамо Георгий Бущан не сдержал эмоций во время исполнения гимна Украины перед началом игры Лиги конференций против Бешикташа.
66’ Назар Волошин
Венсан Абубакар 38’
Джексон Мулека 64’
38’ Венсан Абубакар
64’ Джексон Мулека
66’ Назар Волошин
Перед стартом матча Динамо – Бешикташ на арене Рапид в Гюлешти прозвучал гимн сборной Украины в День Независимости.
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Этот момент стал очень эмоциональным для вратаря киевлян Георгия Бущана, который не сдержал слез во время его исполнения.
Добавим, что поединок начался в 20:00 по киевскому времени. Результат первого тайма стал неудачным для Динамо – Бешикташ повел в счете на 40 минуте благодаря реализованному пенальти Абубакара.
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