Бущан пропустил три мяча от аутсайдера саудовской лиги в редкостном для него матче – все голы были забиты за 16 минут (ВИДЕО)
1 мая 23:08 - Читати українською
Аль-Шабаб проиграл в гостевом матче Аль-Фатеху (1:3). Видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 30-й тур
Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1
Голы: Варгас, 2, Бенбедка, 4, Батна, 15 – Гуанка, 13
Главный тренер Аль-Шабаба Фатих Терим исключил вратаря Абдуллу Аль-Маюфа из заявки на матч с Аль-Фатехом. Это давало Георгию Бущану зеленый свет на место в основе.
Тренер Аль-Шабаба исключил конкурента Бущана из состава
Однако украинский вратарь доверие тренера не оправдал. Он пропустил трижды в течение стартовых 16 минут: после розыгрыша углового, дальним ударом с линии штрафной и в контратаке после грубой ошибки защитников своей команды.
Так Аль-Шабаб, который до игры опережал Аль-Фатех на 21 очко в турнирной таблице, проиграл.
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