Аль-Шабаб проиграл в гостевом матче Аль-Фатеху (1:3). Видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 30-й тур

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Варгас, 2, Бенбедка, 4, Батна, 15 – Гуанка, 13

Главный тренер Аль-Шабаба Фатих Терим исключил вратаря Абдуллу Аль-Маюфа из заявки на матч с Аль-Фатехом. Это давало Георгию Бущану зеленый свет на место в основе.

Тренер Аль-Шабаба исключил конкурента Бущана из состава

Однако украинский вратарь доверие тренера не оправдал. Он пропустил трижды в течение стартовых 16 минут: после розыгрыша углового, дальним ударом с линии штрафной и в контратаке после грубой ошибки защитников своей команды.

Так Аль-Шабаб, который до игры опережал Аль-Фатех на 21 очко в турнирной таблице, проиграл.