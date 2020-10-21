"Чувствую ли я себя героем? Нет. Бывает по-разному: бывает идет, а бывает – нет. Это моя работа и стараюсь ее выполнять хорошо.

Динамо – Ювентус: К'єза відзначив момент, який допоміг туринцям здобути перевагу

Это хорошие эмоции. Да, мы не смогли достичь результата, на который рассчитывали, но при этом скажу, что команда показала отличный футбол, однако не получилось реализовать свои моменты. Это огромный опыт, мы проделали большую работу за короткий промежуток времени.

Огорчило ли меня то, что не было Роналду? Нет, был Буффон (улыбается – прим.). Но Ювентус – это не только Роналду. Это замечательная команда. Для нас это опыт и престиж играть в этом турнире с такими командами. Я общался с Буффоном. Мы пожелали друг другу удачи", – цитирует слова Георгия Бущана официальный сайт Динамо.

Заметим, Ювентус победил "бело-синих" со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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