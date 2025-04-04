Голкипер Аль-Шабаба Георгий Бущан прокомментировал свое отсутствие в списке игроков национальной команды на матче Лиги наций против Бельгии.

"Сейчас не вызвали в сборную. Может, я просто уже старый для Украины? Я не знаю. Меня понемногу списывают.

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Здесь я приехал, мне всего 30 лет. В Саудовской Аравии говорят, что у меня пол карьеры впереди. Отношение здесь и в Украине отличается.

В 30 лет я уже слышал, что надо уже делать какое-то омоложение в следующем году. И ты уже начинаешь задумываться: 30 лет, чемпионат Украины... Что-то не то.

Сюда я приехал и чувствую, что я хочу еще жить. Еще хочется поиграть. Да, здесь жарковато, но ничего страшного. По сборной, я очень-очень-очень расстроился", – сказал Бущан в интервью Игорю Цыганику.

К слову, на мартовские матчи против Бельгии были вызваны три вратаря: Анатолий Трубин, Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык.

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