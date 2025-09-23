– По поводу, почему не Динамо? Я очень люблю и уважаю болельщиков и клуб Динамо Киев, но они выбрали другой путь развития, и это надо тоже уважать. Я принял решение быть там, где меня желают видеть и верят в меня. Я вырос в Динамо, я был в школе, я прошел от “А до Я”, поэтому не спросить их я не мог.

– Как ты воспринял отказ Динамо?

– Это нормально, это жизнь. Обид никаких нет. Мы идем вперед, но рядом, – сказал Бущан в интервью пресс-службе Полесья.

Ранее появилась информация, что Георгий Бущан предлагал свои услуги киевскому Динамо, но "бело-синие" отказались от возвращения голкипера, потому что это могло плохо повлиять на Руслана Нещерета.

Бущан будет выступать за Полесье до конца текущего сезона. Контракт 31-летнего голкипера принадлежит саудовскому Аль-Шабабу.

