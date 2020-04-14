Бущан признался, где хотел бы продолжить карьеру – в списке голкипера Динамо только топ-чемпионаты

Вратарь Динамо Георгий Бущан имеет амбициозные планы относительно своей дальнейшей карьеры.

"В каких команда я хотел бы поиграть? Я и так играю в европейском топ-клубе. Но хотелось бы попробовать себя в Италии – мне нравится их чемпионат.

Бущан – о конкуренции с Бойко: Мы не обязаны быть друзьями

Также нравится Германия, а Англия – это вообще не обсуждается. Но больше всего именно в Италии или Германии", – цитирует Бущана официальный сайт киевского клуба.

В нынешнем сезоне УПЛ Бущан провел 14 матчей, из которых 8 были "сухими".

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"