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Бущан признался, где хотел бы продолжить карьеру – в списке голкипера Динамо только топ-чемпионаты

13:08 14 Читати українською
Бущан признался, где хотел бы продолжить карьеру – в списке голкипера Динамо только топ-чемпионаты
Георгий Бущан / Фото ФК Динамо

Вратарь Динамо Георгий Бущан имеет амбициозные планы относительно своей дальнейшей карьеры.

"В каких команда я хотел бы поиграть? Я и так играю в европейском топ-клубе. Но хотелось бы попробовать себя в Италии – мне нравится их чемпионат.

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Также нравится Германия, а Англия – это вообще не обсуждается. Но больше всего именно в Италии или Германии", – цитирует Бущана официальный сайт киевского клуба.

В нынешнем сезоне УПЛ Бущан провел 14 матчей, из которых 8 были "сухими".

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Англия Германия Динамо Киев Динамо Киев Италия Георгий Бущан Георгий Бущан Трансферы Динамо Киев
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