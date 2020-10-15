Голкипер сборной Украины Георгий Бущан получил награду за выступление против Испании в матче 4-го тура Лиги наций.

Выступление Бущана было оценено в 8,52 балла из максимальных 10, что позволило украинцу попасть в команду из лучших игроков 4-го тура Лиги наций.

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По версии WhoScored, из соперников сборной Украины в символическую сборную попал Кай Хаверц из Германии, а также Фройлер и Гавранович из Швейцарии. Наибольшее представительство имеет Португалия – сразу 3 игрока. Польша имеет двух представителей, а также в команду попал Люка Динь из Франции.

Напомним, Бущан стал главным героем октябрьских матчей сборной Украины, осуществив 20 сейвов только в двух матчах Лиги наций против Германии и Испании.

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