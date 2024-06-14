"В сборной встретили все: "Пичичи!" Поздравили, сделали коридор. Жора Бущан говорит, что это 50% его заслуги, потому что он перед последним сбором зарядил мои бутсы. Говорит: "Благодаря мне ты забил". Если это так, то я ему также очень благодарен.

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Мы с ним общались, он говорит: "Хочешь быть Пичичи? Давай я тебе сейчас заряжу твои бутсы". Я говорю: "Ну, давай". Он зарядил. У него какой-то свой обряд", – поделился Довбик в интервью Sportarena.

Напомним, Артем завоевал Пичичи (награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании) в первом же сезоне в Ла Лиге. Нападающий Жироны отметился 24 голами в первенстве, опередив Александера Сёрлота (23 мяча).

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