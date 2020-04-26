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Бущан озвучил карантинный рецепт борьбы с лишним весом

08:00 24 Читати українською
Бущан озвучил карантинный рецепт борьбы с лишним весом
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о питании во время карантина.

"Сейчас стараюсь держать себя в тонусе в плане питания. Придумал себе такой челендж – заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день.

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В холодильник заглядываю часто, но он почти пустой. В начале карантина я немного набрал лишнего веса, но сейчас уже вернулся к норме", – сказал Бущан в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, в октябре 2019 года основной голкипер киевлян Денис Бойко травмировался и надолго выбыл из основного состава. Первым номером команды стал Георгий Бущан, который выходил в основе Динамо почти на все матчи и после зимнего перерыва. В текущем сезоне УПЛ Бущан провел 13 матчей, из которых 8 были "сухими".

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Теги
коронавирус Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев
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