Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан старается не обращать внимание на сообщения СМИ о своем потенциальный переход в те или иные клубы.

"Приятно читать, что различные клубы мной интересуются. Но пока о какой-то конкретике я не слышал.

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Мне приятно это внимание, но я стараюсь об этом не думать. У меня уже прошел тот возраст, когда на меня впечатление производило то, что обо мне пишут. Пишут разное. Иногда смотрю на это с улыбкой, иногда просто листаю материалы. Особенно на это внимания не обращаю", – цитирует Бущана официальный сайт УАФ.

Напомним, Бущан – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал в августе 2017 года в матче против каменской Стали. В прошлом сезоне провел в футболке "бело-синих" 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов. Еще в 17 матчах сохранял свои ворота на замке. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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