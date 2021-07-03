"Разочарован тем, что пропустил шесть мячей на Евро-2020. Это много. Причем там были совсем не обязательные голы, в том же матче против Нидерландов (2:3). После него немного трудно, долго переваривал.

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Но нужно быстро забывать такие вещи и идти вперед, настраиваться на следующий матч. Очень хочется наконец сыграть на ноль на этом Евро", – поделился Бущан в интервью официальному сайту УЕФА.

Отметим, что Бущан пропускал в каждом из матчей Евро-2020: 3 гола от Нидерландов и по голу от Северной Македонии, Австрии и Швеции.

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