"По состоянию на сегодняшний день Бущан остается в Динамо. Те клубы, которые искали вратаря и интересовались – мы общались. То, что его сейчас все знают – это миллион процентов. Прежде всего, это заслуга самого Бущана.

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За последние 2 года он вырос в основного футболиста сборной Украины. Уже в этом статусе мы его предлагали, и все эти клубы будут за ним следить. Возможно, не в это, а в следующее окно или следующим летом он куда-нибудь перейдет. Здесь важно не то, чтобы он куда-то перешел, а чтобы это устроило Динамо и амбиции и условия Георгия. Сегодня мы говорим только о топ-клубах.

Манчестер Юнайтед, Челси и Лестер? Подтверждаю это. Бенфика? Если бы ушел Влаходимос, то Бущан был бы одним из кандидатов. Также разговаривали с Аяксом, с клубами из Испании", – сказал Яковенко в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, контракт Бущана с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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