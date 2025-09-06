Украинский голкипер саудовского Аль-Шабаба Георгий Бущан стал игроком Полесья, сообщает официальный сайт "волков".

31-летний голкипер присоединился к житомирской команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на сезон 2025/26.

Напомним, Бущан – воспитанник Динамо, в котором провел почти всю карьеру (16 лет). В структуре "бело-синих" на профессиональном уровне сыграл 201 матч, в 80-ти из которых оставил свои ворота "сухими". В составе киевского клуба Георгий выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

В январе 2025 года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб за 3 млн евро. Сначала он проигрывал конкуренцию местному вратарю Абдулле Аль-Маюфу, однако после конфликта последнего с главным тренером Фатихом Теримом именно Бущан стал вратарем номер один. В саудовском первенстве Георгий сыграл в 12 матчах и еще один поединок провел в Кубке Саудовской Аравии.

Вызывался в сборные Украины разных возрастных групп (от U-16 до U-21). За национальную сборную дебютировал в октябре 2020 года в товарищеской игре с Францией. Всего за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.

