Бущан объяснил, почему Динамо не смогло обыграть Лугано

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал ничью с Лугано в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Что сыграл – плюс. Не выиграли – минус. Могли победить, не использовали моменты, и вратарь их хорошо тоже играл.

Бойко получил травму на разминке перед игрой против Лугано

Что с Бойко? Не знаю, не видел момент повреждения. Он травмировался на разминке, минут за 15 до матча я узнал, что сыграю. Не успел испугаться. Мы же готовимся, знаем свою работу, поэтому не испугался.

В первом тайме они прессинговали, выходили в атаку благодаря длинным передачам. В начале матча у них это получалось, у них были активные фланги. Скорее всего, мы не совсем вошли в игру, но потом втянулись, и у них не было моментов.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Во втором тайме, считаю, появилось больше концентрации и меньше бессмысленных потерь. Мы убрали лишние обрезки, полностью взяли игру под контроль, почти дожали.

Этот матч дает нам минус два очка. Лугано играл прекрасно, им тоже нужно отдать должное. Ничего, у нас еще много матчей впереди. Наша задача – выйти из группы, мы её выполним", – сказал Бущан в эфире телеканала Футбол 1.

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